Handtasche schlägt Verbrecher in die Flucht

Eine Frau hat mit ihrer Handtasche einen Verbrecher vertrieben. Die 48-Jährige wurde am Mittwoch zunächst in einer Bank in Geislingen (Landkreis Göppingen) von einem Mann mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte besprühte die Frau dann mit Pfefferspray. Die 48-Jährige schlug daraufhin mit ihrer Tasche nach dem Mann und er flüchtete. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter, konnte ihn aber zunächst nicht finden.