Aktuell Land

Handgranate an Landstraße entschärft

Eine Handgranate ist bei Mäharbeiten in Lichtenau (Landkreis Rastatt) an der Landstraße 75 gefunden worden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärften die Granate am Montag innerhalb weniger Minuten vor Ort, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Landstraße wurde für die Zeit der Entschärfung gesperrt. Wohnhäuser mussten nicht evakuiert werden. Woher die Handgranate kam, war zunächst unklar, sagte ein Sprecher der Polizei.