Handel mit Marihuana und Kokain: Verdächtige festgenommen

Weil sie Handel mit Marihuana und Kokain betrieben haben sollen, sind sechs Verdächtige im Alter zwischen 28 und 49 Jahren vorläufig festgenommen worden. Mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in den Landkreisen Tübingen, Böblingen und Esslingen hatten Einsatzkräfte in diesem Zusammenhang durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.