Handballer Rubin wechselt von Wetzlar nach Stuttgart

Lenny Rubin (M) setzt sich am Kreis gegen Kiels Patrick Wiencek (l) durch.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten HSG Wetzlar verpflichtet. Der 27-Jährige wechsele im Sommer an den Neckar und erhalte dort einen Vertrag bis 30. Juni 2026, teilte der TVB am Dienstag mit. Zuvor hatte der hessische Club aus Wetzlar den Abgang seines Torjägers bereits bekannt gegeben. In Stuttgart soll Rubin im linken Rückraum Adam Lönn ersetzen, der den Tabellen-15. zum Saisonende verlassen wird.

»Wir wussten, dass er bei vielen Clubs auf dem Wunschzettel stand, weil er sich hier in Wetzlar zu einem tollen Spieler entwickelt hat. Es gibt aber eben Clubs in Großstädten, die haben andere wirtschaftliche Möglichkeiten als wir hier«, sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt erklärte, Rubin »ist einer der gefährlichsten Angriffsspieler der Bundesliga und kann gleichzeitig in der Abwehr auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden«.

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt zum Auftakt der EM an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) in Düsseldorf gegen die deutsche Auswahl. Rubin erzielte in 192 Pflichtspielen für Wetzlar 753 Tore.

Mitteilung HSG Wetzlar

Mitteilung TVB Stuttgart