Handballer Knorr plant Abschied von den Löwen

Handball-Nationalspieler Juri Knorr plant einem Medienbericht zufolge seinen Abschied von den Rhein-Neckar Löwen. Der 23-Jährige sei sich mit dem dänischen Topclub Aalborg Handbold über einen Wechsel einig und wolle den nordbadischen Bundesligisten spätestens nach Ablauf seines derzeitigen Vertrags im Sommer 2026 verlassen, berichtete die »Bild«-Zeitung am Montag.

Knorr wurde dabei mit den Worten zitiert: »Dazu werde ich im Moment nichts sagen.« Für eine entsprechende Ablösesumme sei auch schon ein früherer Transfer des Rückraumspielers denkbar, hieß es weiter. Trainer bei den Dänen wird zur neuen Saison der frühere Coach der SG Flensburg-Handewitt, Maik Machulla.

Die Löwen blieben in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit weit hinter den Erwartungen zurück und liegen in der Tabelle aktuell nur auf Platz elf. In der European League erreichte der DHB-Pokalsieger derweil das Viertelfinale und trifft dort Ende April auf Sporting Lissabon.

