Handball-Löwen dürfen auf Final Four hoffen

Die Rhein-Neckar Löwen dürfen auf den Einzug ins Final Four der European League hoffen. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon mit 32:29 (19:14) und hat sich eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel in der nächsten Woche in Portugal verschafft.