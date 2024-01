Aktuell Land

Halbe Millionen Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Beim Brand eines Wohnhauses in Freudenstadt ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Eine Frau erlitt zudem leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war das Feuer am Dienstagabend im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen.