Hagel fordert von Kretschmann mehr Einsatz für Bauern

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel macht im Streit um Subventionen für Bauern Druck auf den grünen Koalitionspartner. Hagel forderte am Dienstag Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf, sich in Berlin gegen die Abschaffung der Steuervergünstigung für Agrardiesel zu stemmen. »Ich würde mir wünschen, dass sich der Ministerpräsident bei seinen grünen Parteifreunden in Berlin dafür einsetzt, dass die Ampel endlich umkehrt von dieser falschen Politik und endlich auch etwas für unsere Landwirte tut«, sagte Hagel dem Südwestrundfunk (SWR). Die Proteste der Bauern seien »total in Ordnung«.