Haftbefehl nach Messerangriff: Opfer schwer verletzt

Wegen eines Angriffs auf einen Bekannten mit einem Messer in Waldshut-Tiengen sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Das Opfer wurde nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag schwer verletzt. Die beiden Bekannten sind sich demnach am Dienstag zufällig in einer Arztpraxis begegnet. Nach einem Streit und Handgreiflichkeiten stach der 55-jährige mutmaßliche Täter im Treppenhaus des Gebäudes mit einem Taschenmesser mehrmals auf den 46 Jahre alten Mann ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Der 55 Jahre alte Mann wurde wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung verhaftet.