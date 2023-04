Aktuell Land

Haftbefehl im Fernbus: Schleuser mit Drogen erwischt

Ein gesuchter Schleuser aus Bosnien und Herzegowina ist an der Grenze zu Österreich von der Bundespolizei festgenommen worden. Der 34-Jährige war nach Polizeiangaben vom Mittwoch in einem Fernbus unterwegs, der von Lyon nach Zagreb fuhr. Bei einer Kontrolle in der Nähe von Lindau in der Nacht zu Dienstag stellten Bundespolizisten demnach fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Einschleusens von Ausländern vorlag.