Haftbefehl gegen mutmaßlichen Geiselnehmer von Ulm

Der Verdächtige im Fall der Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz schweigt zu den Tatvorwürfen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde dem Mann am Mittwoch der Haftbefehl eröffnet. Der 44-Jährige befindet sich demnach derzeit in einem Krankenhaus. Sobald der Gesundheitszustand des Mannes es zulasse, werde er ins Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg verlegt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Mitteilung um einen Bundeswehrangehörigen aus Nordrhein-Westfalen. Zu den Hintergründen der Tat und zu den Schüssen durch die Polizei könne man noch keine weiteren Details nennen.