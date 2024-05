Aktuell Land

Habeck zu Mannheim: »Gewalt darf keinen Platz haben«

Vizekanzler Robert Habeck hat den Verletzten der Mannheimer Gewalttat schnelle und gute Besserung gewünscht. "Furchtbare Szenen der Gewalt heute in Mannheim, bei denen sogar ein Polizist schwer verletzt wurde, als er das tat, was seine Aufgabe ist: Menschenleben schützen, egal wann, wo und wen. "Das muss jetzt schnell aufgeklärt werden", sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Freitag. "Gewalt darf keinen Platz haben." Bei dem Angriff hatte ein Mann auf dem Marktplatz in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt, darunter einen Polizisten lebensgefährlich.