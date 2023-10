Aktuell Land

Habeck ruft zum Handeln in der Klimatransformation auf

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat für Zuversicht im Hinblick auf die Herausforderungen der klimaneutralen Transformation geworben. Jedoch dürfe Hoffnung »keine Ausrede sein im Hier und Jetzt zu Handeln«, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Samstag bei der Tagung »Gemeinsam Handeln« an der Universität in Mannheim. Es gebe nie den Moment, nachdem es dafür zu spät sei, sagte er mit Blick auf die Klimaaktivisten der »Letzten Generation« und »Extinction Rebellion«. Er räumte aber ein, dass Deutschland zu lange von seiner Substanz gelebt habe. »Das Erwachen war hart und der Preis ist hoch.«