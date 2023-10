Aktuell Land

Haare ausgerissen und Schläge: Frauen streiten um Parklücke

Im Streit um eine Parklücke haben sich zwei Autofahrerinnen in Lörrach leicht verletzt. Polizeiangaben zufolge riss eine 53-Jährige ihrer 37-jährigen Kontrahentin viele Haare aus, die Jüngere wiederum schlug der Älteren mehrfach ins Gesicht. Die 37-Jährige hatte am Freitag einparken wollen. Eine andere Frau hatte die Lücke für ihre Mutter reservieren wollen und sich davor gestellt. Darauf kam es zu einem Wortgefecht. In der Folge soll die 53 Jahre alte Mutter zu der anderen Autofahrerin gegangen sein, deren Autotür geöffnet und die Frau an den Haaren gezogen haben.