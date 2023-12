Aktuell Land

Hürde genommen: Werden Fernsehturm und Heuneburg Welterbe?

Auf dem Weg zum Welterbe haben zwei Vorschläge aus Baden-Württemberg eine weitere Hürde genommen. Der Stuttgarter Fernsehturm und die keltische Heuneburg im Landkreis Sigmaringen werden auf die deutsche Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe genommen, teilte Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, am Montag in Stuttgart mit. Die Heuneburg soll gemeinsam mit den frühkeltischen Fürstensitzen Glauberg in Hessen und Mont Lassois in Frankreich Welterbe werden. Die Aufnahme auf die deutsche Vorschlagsliste, die sogenannte Tentativliste, sei ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum Welterbe, sagte die CDU-Politikerin einer Mitteilung zufolge.