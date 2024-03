Hölscher verlässt Energieversorger Badenova

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach knapp drei Jahren verlässt Vorstand Heinz-Werner Hölscher (49) den regionalen Energieversorger Badenova. Hölscher lege sein Amt auf eigenen Wunsch zum 30. April nieder, teilte Badenova am Montag in Freiburg mit. Nähere Gründe wurden auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt.

Der Aufsichtsrat bedauere den Schritt Hölschers. Der Manager war am 1. Juli 2021 zu Badenova gekommen. Er ist dort für die Bereiche Netze, die Wärmeversorgung, erneuerbare Energien und das Kommunal- und Nachhaltigkeitsmanagement verantwortlich.

Vorstand Hans-Martin Hellebrand werde das Unternehmen vom Mai an vorerst alleine führen, teilte der Versorger mit. Badenova mit über 1600 Beschäftigten und Sitz in Freiburg ist nach eigenen Angaben das größte Energieversorgungsunternehmen in Südbaden.

