Höhere Wahlbeteiligung bei Europawahl im Südwesten

Bei der Europawahl ist die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg nach einer ersten SWR-Hochrechnung leicht gestiegen. Demnach gingen in diesem Jahr im Südwesten 65,7 Prozent wählen, wie der Südwestrundfunk am Sonntag berichtete. Vor fünf Jahren waren es 64,0 Prozent gewesen.