Höhenretter üben in Tripsdrill Einsatz an Achterbahn

Höhenretter der Feuerwehr Stuttgart haben gemeinsam mit der Besatzung eines Polizeihubschraubers im Freizeitpark Tripsdrill (Landkreis Heilbronn) die Rettung von Menschen aus einer Achterbahn geprobt. An der Bahn »G’sengte Sau« und der Holzachterbahn »Mammut« waren die Teilnehmer am Montagmorgen in großer Höhe im Einsatz.