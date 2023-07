Aktuell Land

Höchste Alpenüberquerung per Seilbahn mit Matterhorn-Blick

Ohne Schneesportgerät über die Alpen, von Zermatt in der Schweiz am Matterhorn vorbei nach Breuil-Cervinia in Italien: das ist seit dem 1. Juli möglich. Besucher können seit Samstag das neue und letzte Seilbahnteilstück der Gesamtstrecke nutzen. Damit sei die höchste durchgehende Alpenüberquerung per Seilbahn geschafft, teilten die »Matterhorn Zermatt Bahnen« mit. Besucher müssen zwischen den verschiedenen Seilbahnen allerdings mehrmals umsteigen.