Hästräger hüpfen und tanzen durch Rottweil

Die Narren in Rottweil waren am Fastnachtsmontag wieder früh dran: Pünktlich um 8.00 Uhr strömten Reiter und Musikkapellen durch das Schwarze Tor der Stadt. Der Narrensprung in Rottweil gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Nach Angaben der Polizei zog die Veranstaltung rund 10.000 Zuschauer und etwa 5000 Narren an. Aus polizeilicher Sicht sei es ruhig geblieben.