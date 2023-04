Aktuell Land

Gutachten: Keine Brandstiftung bei Feuer in Pferdepension

Ein polizeiliches Gutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der verheerende Brand in einer Pferdepension in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) nicht die Folge einer Brandstiftung war. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Laut Gutachten sei kein Hinweis auf Brandstiftung oder auf fahrlässige Brandstiftung gefunden worden. Die endgültige Klärung der Brandursache liege nun im Bereich des Zivilrechts - etwa durch ein weiteres Gutachten seitens der Versicherung, sagte der Sprecher weiter.