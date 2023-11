Guirassy trainiert mit Mannschaft: fit für Dortmund-Spiel?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuletzt mehrfach seine Hoffnung ausgedrückt, dass Guirassy am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) in den VfB-Kader zurückkehren könnte. Noch ist unklar, ob die Schwaben bereits gegen den BVB wieder mit ihm planen dürfen. Guirassy zog sich die Verletzung vor knapp drei Wochen beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin zu, nachdem er zuvor sein 14. Saisontor erzielt hatte.

Mit Spielmacher Enzo Millot kann Hoeneß für das Topspiel des Tabellendritten gegen Vizemeister Dortmund wieder rechnen. Millot hatte bei der 0:2-Niederlage am Sonntag in Heidenheim aus privaten Gründen gefehlt. Rechtsverteidiger Pascal Stenzel trainierte nach Oberschenkelproblemen wie Guirassy wieder teilweise mit dem Team. Die Beschwerden hatten ihn am Wochenende zu einer Pause gezwungen.

