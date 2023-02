Aktuell Land

Guirassy fehlt im Abstiegskampf »in den kommenden Wochen«

Der VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Stürmer Serhou Guirassy auskommen. Der beste Torschütze der Schwaben in dieser Saison zog sich beim 0:2 am Sonntag gegen den SV Werder Bremen einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich zu, wie der Club am Montag mitteilte. Zuvor hatte sich Guirassy einer MRT-Untersuchung unterzogen. Nach Angaben des VfB wird er »in den kommenden Wochen« nicht zur Verfügung stehen.