Gruppen gehen aufeinander los - Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge griff am Sonntag eine Gruppe eine andere mit Messern an. Zudem seien in der Auseinandersetzung vermutlich auch Glasflaschen und andere gefährliche Gegenstände zum Einsatz gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Auch wurden mehrere Rauchmelder ausgelöst - wodurch, konnte die Polizei zunächst nicht angeben. Hintergründe und der genaue Hergang waren zunächst ebenso unklar. Zwei Menschen wurden schwer, vier weitere leicht verletzt.