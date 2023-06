Aktuell Land

Grundstein für Einstein-Museum in Jerusalem gelegt

Der weltberühmte Physiker Albert Einstein (1879-1955) bekommt in Jerusalem ein neues Museum. Der Grundstein für das Millionen-Projekt sei auf dem Gelände der Hebräischen Universität am Dienstagabend gelegt worden, teilte die Bildungsstätte mit. Israels Präsident Izchak Herzog würdigte den Schwaben demnach vor Ort als »größten Denker in der Geschichte der Menschheit«.