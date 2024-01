Aktuell Land

Groetzki-Ersatz: Reichmann läuft für Rhein-Neckar Löwen auf

Die Rhein-Neckar Löwen haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Handball-Nationalspieler und Kapitän Patrick Groetzki reagiert und den zuletzt vertragslosen Ex-Europameister Tobias Reichmann verpflichtet. Der 35 Jahre alte Linkshänder unterzeichnete ein bis Saisonende gültiges Arbeitspapier, wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Reichmann, der in der vergangenen Spielzeit für den Drittligisten TV Emsdetten aufgelaufen war, könnte im Viertelfinale des DHB-Pokals am 4. Februar beim SC Magdeburg sein Debüt feiern.