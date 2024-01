Aktuell Land

Großes militärisches Ehrengeleit für Schäuble

Mit einem Großen militärischen Ehrengeleit ist der gestorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble in Offenburg gewürdigt worden. Sargträger trugen unter musikalischer Begleitung am Freitagmittag den Sarg mit Schäubles Leichnam aus der Stadtkirche, wo zuvor die Trauerfeier stattgefunden hatte. Soldaten des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung hatten vor der Kirche in Ehrenformation Aufstellung genommen. Das Heeresmusikkorps Koblenz spielte Schäuble zu Ehren mehrere Musikstücke, darunter die deutsche Nationalhymne und den Trauermarsch aus dem Oratorium »Saul« von Georg Friedrich Händel. Hunderte Menschen standen hinter Absperrgittern und verfolgten das Geschehen.