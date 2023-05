Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Dienstagmorgen hat es einen Großeinsatz der Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gegeben. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei seien mehrere Objekte durchsucht worden, sagte ein Sprecher. Spezialeinsatzkräfte waren zur Unterstützung beteiligt. Auch in Deilingen (Kreis Tuttlingen) und Blumberg habe es Einsätze gegeben. Hintergründe teilte die Polizei zunächst nicht mit. Zuvor berichtete der »Schwarzwälder Bote«.