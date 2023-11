Großeinsatz in Aalen - Rätsel um Schüsse aus Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann, der vermutlich mit einem Luftgewehr aus einem Wohnhaus in Aalen (Ostalbkreis) geschossen haben soll, hat am Freitag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Polizei sei gemeldet worden, dass der Mann versuche, auf einen weiteren Mann in einem Garten zu schießen. Das teilten die Beamten am Freitag mit. Der Mann im Garten sei glücklicherweise von keinem Geschoss getroffen worden.

Die Polizei umstellte das Haus am Freitagmorgen großräumig mit zahlreichen Einsatzkräften. Spezialkräfte betraten und durchsuchten die Wohnung, aus der geschossen worden sein soll. Dort fanden sie allerdings niemanden vor.

Im Rahmen einer nachfolgenden Fahndung wurde der 54 Jahre alte Wohnungsinhaber kurze Zeit darauf an einer nah gelegenen Straße angetroffen und auf ein Polizeirevier in Aalen gebracht. Ob es sich bei dem Mann auch um den mutmaßlichen Luftgewehr-Schützen handelt, war zunächst unklar. Die Polizei war für Rückfragen vorerst nicht erreichbar.

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hatte ein Polizeisprecher am Vormittag betont. Gegen Mittag wurde der Einsatz für beendet erklärt.

