Großeinsatz der Feuerwehr: Lagerhalle und Bus in Balingen in Flammen

Dieser Unterstand, der wohl auch als Lagerplatz genutzt wurde, stand am frühen Montagmorgen in Balingen-Engstlatt in Vollbrand. Auch ein Bus wurde ein Raub der Flammen.

BALINGEN. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Montag ab 3.30 Uhr in Engstlatt im Großeinsatz. Etwa 80 Einsatzkräfte, die mit 13 Fahrzeugen angerückt waren, bekämpften den Brand der Lagerhalle aus Holz in der Hölzlestraße. Dort war auch ein Bus untergebracht. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte die privat genutzte Halle mit angrenzendem Unterstand, der als Abstellplatz für einen Omnibus diente, bereits lichterloh. Der Gebäudekomplex wurde in der Folge völlig zerstört.

Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell gelöscht. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Foto: Feuerwehr Balingen Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell gelöscht. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Foto: Feuerwehr Balingen

Ein Übergreifen unter anderem auf ein anliegendes Firmengelände konnten die Feuerwehrabteilungen Balingen, Engstlatt, Ostdorf, Frommern und Endingen verhindern. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand von mehreren Seiten, berichtet Einsatzleiter Jochen Rapp.

Warum es zu diesem Feuer kam, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Zur noch unbekannten Brandursache hat der Bezirksdienst des Polizeireviers Balingen die Ermittlungen aufgenommen. (ZAK/pol/GEA)