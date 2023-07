Aktuell Land

Große Südwest-Unternehmen setzen auf Führung in Teilzeit

Teilzeitmodelle für Führungskräfte sind inzwischen in vielen großen Südwest-Unternehmen gelebte Praxis. Bosch berichtete in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur von aktuell 1500 Teilzeitführungskräften in Deutschland, ein Drittel davon seien Männer. Insgesamt beschäftige Bosch über 16.500 Führungskräfte in Deutschland. Bei Mercedes-Benz sind es 420 Führungskräfte, die Stellen von der Teamleitungs- bis zur Bereichsleitungsebene im Tandem ausfüllen, das seien etwa zehn Prozent aller Führungskräfte. Bei Daimler Truck sind es 100 Tandems. Bei Porsche arbeiten 20 Tandems bis hoch zur zweiten Führungsebene. Zum Vergleich: Bis zu dieser Ebene arbeiten bei Porsche etwa 1000 Führungskräfte. Heidelberg Materials bietet diese Möglichkeit seit 2021 an, die Nachfrage sei sehr gering.