Großbrand in Gartenanlage: keine vorsätzliche Brandstiftung

Nach dem Großbrand in einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm mit neun durch das Feuer zerstörten Parzellen suchen die Ermittler weiter nach der Ursache. Ein vorsätzliche Brandstiftung lasse sich bislang ausschließen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.