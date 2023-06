Grillfeuer außer Kontrolle: Feuerwehr rückt bei Stadtbrandmeister an

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Ein Grillfeuer bei Stadtbrandmeister Michael Adam in Pfeffingen ist in der vergangenen Woche außer Kontrolle geraten. Seine Feuerwehrkollegen mussten den Brand löschen.

Kurios: Stadtbrandmeister Michael Adam berichtet auf ZAK-Anfrage, dass man zurzeit aufgrund der anhaltenden Trockenheit sehr vorsichtig sein müsse mit Grillfeuern, da ein von ihm zuhause entzündetes Grillfeuer in der vergangenen Woche am Montagabend »unerwartet trotz aller Vorbereitungen außer Kontrolle geraten war«, so Adam.

Ein Polizeisprecher berichtet, dass das Feuer auf einen hohen Holzhaufen im Garten übergegriffen hätte. Die meterhohen Flammen, denen der Stadtbrandmeister nicht mehr Herr wurde, sorgten für Aufregung.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Letztendlich alarmierte Adam über die Leitstelle die örtlich zuständige Feuerwehrabteilung Pfeffingen, die ihm half, Schlimmeres zu verhindern, berichtet Adam. Auch die Abteilung Tailfingen war im Einsatz.

Verletzt wurde laut Polizei niemand, es entstand zudem kein Sachschaden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, haben die Beamten vor Ort keinen Anfangsverdacht einer Straftat festgestellt. Es werde nicht ermittelt. (ZAK)