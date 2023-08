Aktuell Land

Grenke senkt Prognosen für 2024: Aktie unter Druck

Der Leasingspezialist Grenke hat die Prognosen für 2024 gesenkt. Auf Basis aktualisierter Konjunkturprognosen und dem weiteren Fokus auf ausgewogene Margen strebe der Vorstand für 2024 ein Leasingneugeschäft von 3,0 bis 3,2 Milliarden Euro statt rund 3,4 Milliarden an, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mit. Dies entspreche einem Wachstum von 11 bis 19 Prozent im Vergleich zum Prognosedurchschnitt für 2023.