Aktuell Land

Grenke: Leasingmärkte trotz Krisen auf Wachstumskurs

Der Leasingspezialist Grenke rechnet trotz des Ukraine-Kriegs und Unsicherheiten am Kapitalmarkt mit einem Wachstum der Leasingmärkte in Europa. »Das Kundenverhalten in unserem Segment ist stabil«, sagte der Vorstandsvorsitzende Sebastian Hirsch bei der Vorlage des Geschäftsberichts für 2022 am Donnerstag in Frankfurt. Weder Corona noch der Angriffskrieg auf die Ukraine hätten Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf.