Aktuell Land

Grünflächenbrand: Polizisten werden zu Feuerwehrleuten

Polizisten haben sich in Heidelberg als gute Feuerwehrleute erwiesen und zwei Meter hohe Flammen auf einer Wiese erfolgreich bekämpft. Das Feuer war am Donnerstag auf einem Balkon in der Nähe des Polizeireviers Heidelberg-Süd ausgebrochen und auf die Grünfläche darunter übergesprungen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.