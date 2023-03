Grünen-Landeschefin: Gespräche mit Palmer über Rückkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Palmers Mitgliedschaft bei den Grünen ruht bis Ende 2023 wegen Streits um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe. Er selbst hatte sich auch immer wieder für eine Wiederannäherung ausgesprochen.

Zu Palmers künftiger Rolle in der Partei sagte Schwelling: »Boris muss selber entscheiden, welche Rolle er spielen will.« So habe er beispielsweise eingebracht, dass man in Auffahrtsbereichen von Bundes- und Landstraßen Photovoltaik gut ausbauen könne, dies aber nicht dürfe. »Die Folge war eine Gesetzesänderung, davon profitieren jetzt alle. Wenn das die Richtung ist, in die Boris grundsätzlich gehen will, haben wir eine Win-Win-Situation.«

Zu den Forderungen der sogenannten Grünen Realpolitiker »Vert Realos« nach einem neuen Kurs in der Migrationspolitik, die auch Palmer unterzeichnet hatte, sagte Schwelling: »Inhaltlich regt mich das dünne Papier nicht sonderlich auf, aber es bringt die Partei auch nicht weiter.« Ankunftszentren an den EU-Außengrenzen seien für eine Gruppe, die sich Realos nenne, »ziemlich weltfremd«. Die Länder dort hätten längst klargemacht, dass sie das nicht wollten.