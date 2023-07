Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, verriet auf der Achalm in Reutlingen, wie er den Menschen die Sorgen vor der Zukunft nehmen will.

Illustre Gesprächsrunde auf der Achalm (von links): Rainer Knauer, Thomas Poreski, Andreas Schwarz und Thomas Keck. Foto: Jürgen Meyer Illustre Gesprächsrunde auf der Achalm (von links): Rainer Knauer, Thomas Poreski, Andreas Schwarz und Thomas Keck. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.