Grünen-Chef nach Razzien: Lücken im Waffenrecht prüfen

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sieht in den Schüssen auf einen Polizisten bei einer Durchsuchung im »Reichsbürger«-Milieu einen Beleg für die Gefährlichkeit und Gewalttätigkeit der Szene. »Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste und wünschen dem verletzten Polizisten schnelle und vollständige Genesung«, sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Weimar.