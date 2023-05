Aktuell Land

Grüne wollen Geld für Lehrer: Kretschmann will sparen

Weil es an Nachwuchs mangelt und Jahr für Jahr Tausende Stellen an den Schulen unbesetzt bleiben, wollen die Grünen in Baden-Württemberg Grundschullehrer besser bezahlen. Künftig sollen Lehrerinnen und Lehrer dort in der Besoldung nach und nach eine Stufe hochrutschen und damit etwa 500 Euro im Monat mehr bekommen, teilte eine Sprecherin der Partei am Dienstag mit. Dies habe der Landesvorstand der Grünen beschlossen und damit die Position der Partei formuliert. Zunächst hatte der SWR über die Entscheidung berichtet.