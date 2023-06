Aktuell Land

Grüne unterstützen bei Wahl in Mannheim SPD-Kandidat Riehle

Die Grünen in Mannheim unterstützen nach dem Rückzug des eigenen Bewerbers bei der OB-Wahl nun den SPD-Kandidaten Thorsten Riehle. Dies teilte der Kreisverband am Freitag nach »Verhandlungen« mit den zwei verbliebenen aussichtsreichsten Kandidaten mit. Zur Neuwahl am 9. Juli treten nur noch drei Bewerber an: Christian Specht (CDU), Thorsten Riehle (SPD) und Ugur Cakir (parteilos). Es reicht dann die relative Mehrheit; es gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen.