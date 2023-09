Aktuell Land

Grüne und CDU stellen sich gutes Zeugnis aus

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl haben sich die Spitzen der grün-schwarzen Regierungskoalition selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. »Wir haben in den letzten Jahren Baden-Württemberg erneuert, Baden-Württemberg vorangebracht«, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Montag in Stuttgart. Sein CDU- Kollege Manuel Hagel sagte: »Diese Koalition ist auf dem richtigen Weg. Wir haben viel geschafft, sind aber noch lange nicht fertig.«