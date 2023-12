Aktuell Land

Gottschalk bekommt »Goldene Narrenschelle« im Südwesten

Moderator Thomas Gottschalk erhält die »Goldenen Narrenschelle« der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Rastlos habe »Mister Wetten, dass..?« den so dringend notwendigen Humor in die Wohnzimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebracht, teilte die Organisation am Donnerstag in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit. »Thomas Gottschalk hat sich nie zu ernst genommen.« Für Verrücktes sei er immer zu haben gewesen - genau wie die Narren. »Wie die Narren nimmt er kein Blatt vor den Mund, hat - alemannisch ausgedrückt - eine spitze Gosch.« Und wie ein echter Narr lasse er sich auch nicht wirklich von der Bühne vertreiben.