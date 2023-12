Aktuell Land

Gottschalk über Versprecher bei letztem »Wetten, dass..?«

TV-Urgestein Thomas Gottschalk (73) ist ein weiteres Stück von seiner Fundamentalkritik an Influencern abgerückt. »Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen Influencer. Die arbeiten wirklich hart für ihre Kohle. Arbeiten bedeutet, dass sie 20 Stunden am Tag in das kleine Gerät reinarbeiten«, sagte Gottschalk in seinem gemeinsamen Podcast mit Mike Krüger, »Die Supernasen« (Dienstag).