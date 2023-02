Bitte aktivieren Sie Javascript

Gondorf absolvierte beim 2:1 (1:1)-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag sein 19. Liga-Spiel in dieser Saison. Lediglich die Partie gegen Holstein Kiel am 15. Spieltag verpasste der gebürtige Karlsruher wegen einer Sperre. Die Badener hatten den 34-Jährigen im Januar 2020 zunächst vom SC Freiburg ausgeliehen und sechs Monate später fest verpflichtet.

Tabelle 2. Bundesliga

Kader Karlsruher SC