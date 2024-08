Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Gleitschirmpilot aus Baden-Württemberg ist bei einem Unfall am Nebelhorn im Allgäu gestorben. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen, wie der 31-Jährige nahe Oberstdorf schnell an Höhe verlor und spiralförmig abstieg. Anschließend stürzte er mit seinem grün-weißen Schirm in felsdurchsetztes Gelände. Die alarmierten Retter bargen den Piloten tot. Die Polizei sucht Zeugen.