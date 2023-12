Glatteis-Gefahr nimmt ab - Milde Temperaturen am Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Wochenende steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg. Am Samstag erwarten die Meteorologen milde 4 Grad in Oberschwaben und bis zu 12 Grad am Rhein. Das vergleichsweise warme Wetter zieht sich mindestens bis in den Montag. Dann werden sogar bis zu 14 Grad im Oberrheingraben erwartet.

»Wir haben ab Samstagnachmittag ein einsetzendes Tauwetter im Schwarzwald und im Allgäu«, sagte der Sprecher weiter. Häufiger Regen, milde Luftmasse und viel Wind werden erwartet. Der Schnee dort könnte schmelzen und die gut gefüllten Flüsse möglicherweise zum Überlaufen bringen.

DWD Wetterlage