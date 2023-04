Aktuell Land

Gladiatoren und Kolosseum: Museum widmet sich antiken Helden

Das Archäologische Landesmuseum in Konstanz widmet sich in einer neuen Sonderausstellung berühmten Kämpfern des Römischen Reiches. Unter dem Titel »Gladiatoren - Helden des Kolosseums« werden von diesem Donnerstag an etwa Nachbildungen der todesmutigen Kämpfer in Lebensgröße gezeigt, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Hollywood-Filme wie »Spartacus« oder »Gladiator« hätten die Faszination für das Leben und Sterben dieser Männer befördert.