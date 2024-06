Glööckler: Pink-lila EM-Trikot ist »durchaus mutig«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Modeschöpfer Harald Glööckler (59) hat das pink-lila Trikot der Fußball-Nationalmannschaft als »durchaus mutig« bezeichnet. »Die Farben und der Schnitt gefallen mir gut«, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. »Es sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit.«

Dass das Trikot allerdings sinnbildlich für ein insgesamt modebewusstes Deutschland stehen könnte, soweit wolle er nicht gehen. »Es ist aber wichtig, neue Wege zu gehen. Alles ist im Wandel«, meinte der Designer.

Die deutsche Mannschaft spielte zum EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) in weißen Trikots und tritt nun am Mittwoch (19.6.) gegen Ungarn in Stuttgart in pink-lila an. Die neuen Trikots waren im März vorgestellt worden. Das Auswärtstrikot, über das in den sozialen Medien vielfach diskutiert wurde, entwickelte sich laut Ausrüster Adidas in den folgenden Wochen zum »Bestseller«.

Glööckler ist kein großer Fußballfan

Allerdings wurde auch Kritik an der Farbe laut. Dazu sagte Glööckler, das wundere ihn nicht. »Es gibt Leute, die über alles entsetzt sind. Das Neue macht den Menschen Angst. Sie möchten am Altbekannten festhalten. Aber es bleibt nicht, wie es ist.«

Der Künstler räumte ein, »kein so großer Fußballfan« zu sein. »Aber ich überlege, mir das eine oder andere Spiel der Europameisterschaft anzuschauen.« Eine Partie live im Stadion habe er noch nie gesehen.

Er selbst treibe seit vielen Jahren Sport: Laufen, Radfahren und Bodybuilding. »Aber ich weiß nicht, ob ich es als Lieblingssport bezeichnen sollte«, sagte er augenzwinkernd, »es ist eher einer Wunschfigur geschuldet.« Glööckler wurde in Maulbronn geboren und lebte einige Zeit in der Pfalz. Im vergangenen Jahr zog er nach Berlin.

Homepage