Glätte: Unfälle mit mehreren Verletzten - Sperrung auf A8

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße.

Der Sattelzug blieb dann rechts auf dem Standstreifen stehen. Hinter ihm hielt ein weiterer Lastwagen. Da kam ein 27-Jähriger mit seinem Wagen am Unfallbereich ebenfalls ins Schleudern und kollidierte mit dem zweiten, auf dem Standstreifen abgestellten Sattelzug. Beim Zusammenstoß wurde der 27-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der 59-Jährige krachte nach der Kollision mit dem Sattelzug in die Leitplanke. Ein hilfeleistender Fahrer, der ebenfalls anhielt, wurde von einer 40-Jährigen zu spät gesehen, die daraufhin in dessen Auto krachte. Aufgrund der Kollisionen wurden beide leicht verletzt. Die 40-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige blieb unverletzt - auch als ein weiteres Auto ihn seinen Wagen stieß. Der Fahrer dieses Wagens wurde ebenfalls nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Autobahn nach Karlsruhe komplett gesperrt werden. Im Bereich der Vollsperrung ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall ohne Verletzte. Nach knapp vier Stunden war die Autobahn wieder freigegeben. Der Gesamtsachschaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

PM Polizei